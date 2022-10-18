"Kamuoyu ilk kez duyacak" diyerek açıkladı! 'Kılıçdaroğlu'na rakip olacak' iddiası: "Kimse şaşırmasın"

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlerde Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı öne sürülen isim şaşkınlık yarattı. İYİ Partili bir grupla konuştuğunu dile getiren ve iddiasını "Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir" diyerek savunan CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, şaşırtıcı iddiasını canlı yayında açıkladı. Yarkadaş'ın aktardığına göre, AK Parti'den oy akışının kesildiğini öne süren İYİ Partililer Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na rakip olarak adaylığını ortaya koyması durumunda kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyor. İşte kulisleri hareketlendiren, adaylık tartışmalarına yön verecek nitelikteki iddianın detayları...

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞLARI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, yanımda mısınız" şeklindeki çıkışları, adaylık için ismi çokça anılan ABB ve İBB belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça ilan etmesiyle gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. İktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri uygulamaları paylaşan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ise İYİ Parti'nin tümüyle sıcak bakıp bakmadığı tartışma konusu olmuştu.

AKŞENER'İN YORUMU

İYİ Parti lideri Akşener, yakın bir zamanda "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı. Akşener ayrıca cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa aday olduğunu sık sık yineliyor.

"KAMUOYU İLK KEZ DUYACAK"

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, tv100'de canlı yayında, bir grup İYİ Partili ile görüştüğünü belirtti ve "Kamuoyu ilk kez duyacak" diyerek şöyle konuştu:

"MERAL HANIM ADAY OLURSA KİMSE ŞAŞIRMAMALI"

"Meral Hanım’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir ihtimal olarak İYİ Parti içinde çok güçlü bir biçimde tartışılıyor. Konuştuğum İYİ Partililerin söylediği şey ‘Sayın Kılıçdaroğlu adaylığına ilişkin güçlü mesajlar verdikten sonra AK Parti’den muhalefete akan oylarda bir kesinti oldu. Bir grup AK Partili de partisine geri gitti. Meral Hanım Kemal Bey’in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir’ diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir."



