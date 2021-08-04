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  4. Son Dakika: Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor

Son Dakika: Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor

04.08.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas'ta alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Termik santralin tahliye edildiği öğrenildi.

Son Dakika: Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Termik santralin tehliye edildiği öğrenildi.

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SANTRAL BÖLGESİNDE GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Milas'ta 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

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