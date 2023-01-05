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  4. Son dakika: Altılı masanın dokuz saat süren toplantısı sona erdi! Kritik tarihi duyurdular... Cumhurbaşkanı adayı...

Son dakika: Altılı masanın dokuz saat süren toplantısı sona erdi! Kritik tarihi duyurdular... Cumhurbaşkanı adayı...

05.01.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarınca oluşturulan altılı masa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 10'uncu kez bir araya geldi. Altılı masanın toplantısı sona erdi. Dokuz saat süren toplantı, bugüne kadar yapılan toplantıların en uzunu olurken ortak bir açıklama yayınlandı. İşte detaylar...

Son dakika: Altılı masanın dokuz saat süren toplantısı sona erdi! Kritik tarihi duyurdular... Cumhurbaşkanı adayı...

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TOPLANTILARIN EN UZUNU OLDU

Altılı masanın merakla beklenen toplantısı sona erdi. Dokuz saat süren toplantı, bugüne kadar yapılan toplantıların en uzunu oldu.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada "Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı içerisinde hareket edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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GÖZLER 30 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Yapılan açıklamada, "Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız." ifadeleri yer aldı.

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6'lı masa toplantı

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