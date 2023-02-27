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  4. SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

27.02.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Antakya ilçesindeki yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.

SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

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yangın Hatay Antakya

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