Haberler
HABER
Güncel
SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
27.02.2023 19:02 |
Son Güncelleme:
27.02.2023 19:02
TAKİP ET
Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı
Hatay'da bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Antakya ilçesindeki yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.
Geri Dön
En Çok Aranan Haberler
Gülen Gözler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Veda Mektubu dizisi uyarlama mı?
DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi yüzde kaç oldu?
Veda Mektubu dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir?
Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay kimdir?
Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri!
Deprem kredisi ne kadar, kaç TL?
Müge Anlı'da görülmemiş olay! Böylesi daha önce yaşanmadı: "Etrafta pislikler var, onlara mahal verme!"
Ağızda dağılan yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifi!
Uzun süre tok tutan elmalı yulaf lapası tarifi
Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı!
TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?
'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 26 Şubat yemek menüsü!
Adana'da okullar ne zaman açılacak?
A101 25 Şubat 3 Mart aktül ürünler kataloğu! A101'de yüzde 55'e varan dev indirim! Tuvalet kağıdı 59 TL, leke çıkarıcı 49,90 TL
Bu karışım yüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyor
Stilist son 8 yılın en çirkin moda trendini açıkladı
Sosyal medyadan isyan etti! "Kaybettiğimiz binlerce insanın daha 40'ı çıkmamışken..."
Herkesin gözü onlarda! Çin burcuna göre en çekici 4 burç
25 Şubat reyting sonuçları! Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?
26 Şubat gram, yarım, çeyrek altın kaç TL?
26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da bir deprem daha!
Konya'da deprem mi oldu?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Elektrik faturasını yarıya indiriyor! Sadece bir kaşıkla...
Dışı çıtır içi yumuşacık patates kroket tarifi
10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
'1 milyon TL bağış yaptı' iddiası gündem olmuştu