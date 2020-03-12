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  4. Son dakika: Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Akar, "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak." dedi.

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, TSK'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlerin hafta sonu izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Bakan Akar, İdlib'deki ateşkese yönelik Rus askeri heyetiyle görüşmelerin devam ettiğini ve büyük oranda mutabakatın sağlandığını belirtti.

Bakan Akar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

İDLİB'DEKİ ATEŞKES

"Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Koronavirüs tedbirlerini karargah ve birliklerde hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib Ateşkes koronavirüs

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