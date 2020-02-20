Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. "Rusya ile görüşmede henüz istediğimiz noktada değiliz, ihtiyaç olursa liderler düzeyinde toplantı olabilir." diye Bakan Çavuşoğlu İdlib'e harekat konusuyla ilgili olarak "Harekat konusunda kararı sahadaki gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız verir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:



Rusya bize harita dayatmadı, karşılıklı pozisyonlarımızı belirten kağıtlar verdik. Rejimin saldırıları hunharca devam ediyor, on bilerce insan dün evlerini terk etti. Dörtlü Suriye zirvesi için tarihleri belirlemeye çalışıyoruz.

İDLİB'E HAREKAT

İdlib konusunda atacağımız adım, yeni felaketin önlenmesi için olacak. İdlib'e harekat konusunda kararı sahadaki gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız verir.

