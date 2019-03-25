Son dakika! Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, "Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor." dedi.

"EN FAZLA KÜRT OYU ALAN PARTİ AK PARTİ"

Bakan Gül, en fazla Kürt oyunu alan partinin AK Parti olduğunu, bu seçimde de öyle olacağını belirtti.

"MİLLETE KARŞI AHLAKİ OLMAYAN BİR TUTUM"

Adalet Bakanı Gül, Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı adaylığına ilişkin şunları kaydetti:

"1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir. Örtülü bir şekilde, HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir. HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur."