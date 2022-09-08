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  4. Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

08.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, başvuru tarihlerini de açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Son dakika haberi: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Söz konusu gelişmeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Peki, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte son dakika haberinin tüm detayları...

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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