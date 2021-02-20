Son Dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz.

1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak."

Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşmenin başlayacağını açıklamıştı.

