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  4. Son Dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

20.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz.

1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşmenin başlayacağını açıklamıştı.

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