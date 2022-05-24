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  4. SON DAKİKA | Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş! 1'i polis 7 kişi yaralanmış, görüntüler dehşete düşürmüştü

SON DAKİKA | Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş! 1'i polis 7 kişi yaralanmış, görüntüler dehşete düşürmüştü

24.05.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Beyazıt'ta 1'i polis 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekipler, dehşete düşüren çatışmanın arkasında 10 aylık kin olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre iki esnaf grubun arasında 'tükürük' kavgası nedeniyle husumet olduğu ve dün bir hesaplaşmanın yaşandığı belirtildi.

Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışma ve ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürmüştü. Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis ile toplam 7 kişi yaralandı. Çatışma anının görüntüleri ise dehşete düşürdü. Görüntülerde polisin silahını alan bir kişinin karşı tarafa ateş açtığı görüldü. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları artmaya devam ederken, İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeni ortaya çıktı. Beyazıt'taki çatışmanın altından tükürük ve 10 aylık bir kin çıktı. İşte tüm detaylar...

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BEYAZIT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA SONRASI İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Beyazıt'taki silahlı çatışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

1'İ POLİS 7 YARALI, 23 GÖZALTI

Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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BAŞINDAN BURULAN POLİSİN SAĞLIK DURUMU

Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

27 ŞÜPHELİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNE GETİRİLDİ

İstanbul Fatih Beyazıt'ta husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

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Yapılan incelemede, Polat Ö., Ayhan Ö., Mahmut K. ve Remzi K.'nın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Polat Ö., Ozan B., Yunus Ok., Hacı O., Muzaffer B., Ali Can Ç., Kerim Ö., Eyüp Can A., Eyüp Can A., Burak E., Servet E., Ömer A., Serhat S., Gürsel K., Cumali O., Orhan K., Ali E., Doğan K., Salih A., Kaan K.'yı gözaltına aldı.

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SON DAKİKA | BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİN NEDENİ TÜKÜRÜKMÜŞ!

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan iki esnaf grubun arasında 10 ay önce yaşanan bir "tükürük" kavgası nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

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10 AYLIK KİN YENİDEN ALEVLENDİ

Polat Ö. ve Ayhan Ö. ile Mahmut K. ve Remzi K. arasında tezgâh önüne tükürme nedeniyle tartışma çıktı, biri ağır iki kişi silahla vurularak yaralandı. 10 aylık kin, dün tekrar alevlendi.

POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ AÇTI

Olay sırasında bir kişinin, polisin belinden silahı alıp ateş açtığı öğrenildi.

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Özel Harekât polisleri, çatışmanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı. şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildi.

SON DAKİKA | İstanbul Beyazıt'taki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! Polisten silahını alıp böyle ateş ettiİstanbul Beyazıt'taki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! Polisten silahını alıp böyle ateş etti


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