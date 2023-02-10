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  4. Son dakika | Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı... AFAD duyurdu: Vefat sayısı 18 bin 342'ye yükseldi

Son dakika | Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı... AFAD duyurdu: Vefat sayısı 18 bin 342'ye yükseldi

10.02.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük felaketlerden birinin üzerinden 4 gün geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde de bir yandan arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan bilanço her geçen saat ağırlaşmaya devam ediyor. Son olarak saat 08.30 itibarıyla can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. Depremde yaralanan kişilerin sayısı ise 74 bin 242 oldu.

Son dakika | Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı... AFAD duyurdu: Vefat sayısı 18 bin 342'ye yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 100 saatten fazla bir süre geride kaldı, 5. güne girildi. Enkaz bölgelerinde zamanla yarış sürüyor. Her geçen saat bir yandan acı hikayeler ortaya çıkarken bir yandan da mucizeler yaşanıyor. Can kaybı ve yaralı sayısı da artmaya devam ediyor. Acı bilançoda son durumu AFAD duyurdu.

1509 ARTÇI DEPREM

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

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CAN KAYBI YÜKSELDİ

SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi de yaralandı. 75 bin 780 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiği kaydedildi.

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