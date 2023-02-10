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5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı! Gaziantep'teki Adnan Muhammed Korkut herkese umut oldu

10.02.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'te 94. saat sonra gelen haber herkesi umutlandırdı. Verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut, enkazdan alkışlarla çıkarıldı. AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını anlattığını aktardı. "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım" diyen depremzede, çıkar çıkmaz yanında köpeğinin olduğunu ondan da ses geldiğini söyledi.

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı! Gaziantep'teki Adnan Muhammed Korkut herkese umut oldu

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketi yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Depremin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 94 saat sonra gelen haber herkesi umutlandırdı.

94 SAAT SONRA ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı. 5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, 5 gün boyunca burada kurtarılmayı bekledi.

KEPÇEDEN KURTULMAK İÇİN...

Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar.

MÜJDEYİ ALINCA SECDEYE KAPANDI

Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı.

AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı.

"KENDİ TUVALETİMİ YAPIP İÇEREK HAYATTA KALDIM"

Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.

Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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