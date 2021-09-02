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Son Dakika: Bodrum ve Milas'ta orman yangını

02.09.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, "Muğla, Milas ve Bodrum’da çıkan orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter ile müdahale ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Bodrum ve Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

BODRUM'DA DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilmeye başlandı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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