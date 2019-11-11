HABER

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 07:53 | Son Güncelleme

Bursa’da çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda özel harekat timlerinin açılmayan kapıları kırarak girdiği evlerde narkotik polisi evleri didik didik aradı.Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan izin ile 10 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube’nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi’nden 1000 polis, bu sabah tesbit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Narkotik köpeği ’Galya’nın da kullanıldığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

SOKAK VE CADDELER ABLUKA ALTINA ALINDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen ve suç oranının daha fazla olduğu çok sayıda sokak ve cadde de denetim noktası oluşturdu. Şüpheli oldukları değerlendirilen kişilerin üstleri ve çantaları arandı.

Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği belirtildi.

Ayrıca ekipler drone ile operasyona havadan destek verdi.

(İHA)

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Beyoğlu'nda şüpheli ölümBeyoğlu'nda şüpheli ölüm
Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman olduKaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyon polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Ordu istedi başkan istifa etti!

Ordu istedi başkan istifa etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman oldu

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele olarak kamulaştırılacak!

Acele olarak kamulaştırılacak!

Trump, İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

BM'den Bolivya'ya 'güvenilir seçim' çağrısı

BM'den Bolivya'ya 'güvenilir seçim' çağrısı

Esenlerde feci kaza! Sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı!

Esenlerde feci kaza! Sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.