Son dakika | CHP'nin adayı hazır! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu: "Getir sandığı, al cevabını"

Son dakika haberi: CHP son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Belediye başkanlarına yönelik ihale yolsuzluğu soruşturması sürerken bugün de CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bir süredir tartışma konusuydu. CHP lideri Özgür Özel adaylarının hazır olduğunu duyurdu.

CEM AYDIN HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYA TEPKİ

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan Özgür Özel'in değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

Bugün sabah Cem Aydın kardeşimi, dün CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım, paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler, o paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına.

"GÖZALTI KARARI YOK AMA FİİLİ GÖZALTI UYGULUYOR"

Gözaltı kararı var mı, yok ama fiili gözaltı uyguluyor. Gittiler, ifade alındı. Savunma yapıldı, hakime sevk etti, adli kontrol talep ediyor, 'Gözaltı kararı yok' diyorlar. 'Biz ifadeye çağırdık.' İfadeye çağırdıysan 8 polis, 2 polis arabasında nasıl götürüyorsun? Yani usuli hata falan değil, zihniyet polis devleti zihniyeti.

"ADAYIMIZ HAZIR" DEDİ, ERKEN SEÇİM İSTEDİ

Doğrudan ülkeyi yok etmeye ve çökertmeye çalışana şunu söylüyorum; Aracıyı aradan çıkar. Akın'ı çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını."