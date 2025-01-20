SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisine ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Bugün peş peşe soruşturma haberleri geliyor. Bir soruşturma da İBB ve TBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıldı.

Soruşturmanın gerekçesinin İmamoğlu'nun bugünkü panelde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun Gürlek'in ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İMAMOĞLU'NDAN JET YANIT: "TEHDİT ETMEDİM! SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

İmamoğlu'ndan ise jet açıklama geldi. Ortada herhangi bir tehdit olmadığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu "Sözümün arkasındayım" dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşma gerçekleştiren İmamoğlu'nun ifadeleri şöyleydi:

"Bak başsavcı sana söylüyorum. Biz senin evlatlarının, bu muamelelere uğramaması için seni yöneten aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabahın köründe kimse evinden almasın."

BUGÜN İKİ SORUŞTURMA HABERİ DAHA GELDİ

Bugün ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturmalar açılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SEÇİM ÇAĞRISI: ADAYIMIZ HAZIR

Bu arada bugünkü panelde İmamoğlu'ndan sonra konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin adayı hazır, ben hazırım" deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim çağrısında bulundu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise geçtiğimiz günlerde görevden uzaklaştırılmıştı.