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  4. SON DAKİKA | Çocukların müstehcen görüntülerini satıyorlardı! 10 ilde 'telegram' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

SON DAKİKA | Çocukların müstehcen görüntülerini satıyorlardı! 10 ilde 'telegram' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

22.02.2024 13:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Çocukların müstehcen görüntülerini satıyorlardı! 10 ilde 'telegram' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Son dakika haberine göre Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

"Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-22” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

En hassas olduğumuz konuların başında Çocuklarımızı Korumak geliyor. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinesinde; Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

-Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,
-Çoğaltma,
-Satma,
-Depolama,
-Bulundurma ve
-Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,

Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu."Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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