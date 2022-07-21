Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.10'da başlamıştı. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün Tahran'da bir araya gelmişti. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı. MGK toplantısında en çok merak edilen konuların başında Suriye'nin kuzeyine hareket yapılması yer alıyor.

