Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.



