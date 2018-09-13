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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 03:50 | Son Güncelleme

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aldığımız ithalleri üretelim ya da arttıralım yok fatura vatandaşa hep döviz ile kira almayın vermeyin
çok şükür aklımız başımıza geldi bir musibet bin nasihattan iyidir derler sağolsun sarı kafa trump bizi kendimize getirdi
Yandaş şirketlerin alacaklarını Tl ile ödeyin de göreyim.
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