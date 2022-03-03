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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

03.03.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ankara, 15 Temmuz'da bir kez daha gazilikle şereflenmiştir. Tanklara cesaretle karşı koyan Ankara ve Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ankara sadece başkentimiz değil, ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, umudunu bünyesinde toplayan kilit bir şehirdir. AK Parti olarak bizim için de Ankara her zaman bizim özel ve önemli bir yer olmuştur.

"ANKARA TEŞKİLATIMIZ 788 BİN ÜYEYE ULAŞMIŞTIR"

Ankara ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş ve dağ gibi arkamızda durmuştur. AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır. Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü ne kadar üst düzeyde tutarsak Türkiye'deki hareket alanımız da o kadar genişler. Ankara teşkilatımız geçtiğimiz yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda 788 bin üye ile şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının kat be kat üzerinde bir başarıya imza atmıştır. Bu yılın ilk iki ayındaki üye sayısının 18 bin 500'e ulaşması yükselişin sürdüğüne ulaştığına işaret ediyor.

Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem de sandıklarını Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak kendine yakışanı yapacaktır.

Milli Mücadelede Ankaralıların dudaklarından şu dizeler dökülüyordu;

Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak

Biz düşmanı esir ettik, şu feleğin işine bak...

İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları gözleri umut ve sevinçle parlayan ülkelerinin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla dolacaktır. Gönlünü kazanmadık tek bir insanımız kalmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum. Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki duymayan kalmasın.

Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.

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Ankara Recep Tayyip Erdoğan

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