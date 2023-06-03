SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O isimler yeni kabinede yer almadı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs zaferinin ardından yemini ederek yeni dönemi resmen başlattı. Yeni dönemle birlikte en çok merak edilen isimlerde belli oldu. Kabine üyelerinin açıklanmasının ardından artık bakanlık görevini yürütmeyecek isimler dikkat çekti.
Eski Kabine üyeleri şu şekildeydi; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Eski Kabine üyeleri şu şekildeydi; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank...
Kabinede yaşanan köklü değişikliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haricinde tüm isimler değişti. Yeni kabinede Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Nureddin Nebati yer almadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet yılmaz
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdülkadir Uraloğlu