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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O isimler yeni kabinede yer almadı

03.06.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Seçim sürecinin sona ermesinin ardından merakla beklenen kabine üyeleri açıklandı. Yeni isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'ye ilan etti. Artık kabinede yer almayacak isimler ise dikkat çekti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O isimler yeni kabinede yer almadı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs zaferinin ardından yemini ederek yeni dönemi resmen başlattı. Yeni dönemle birlikte en çok merak edilen isimlerde belli oldu. Kabine üyelerinin açıklanmasının ardından artık bakanlık görevini yürütmeyecek isimler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

ESKİ HÜKÜMETTE KİMLER YER ALIYORDU?

Eski Kabine üyeleri şu şekildeydi; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Eski Kabine üyeleri şu şekildeydi; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank...

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YENİ KABİNEDE YER ALAN ALMAYAN İSİMLER

Kabinede yaşanan köklü değişikliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haricinde tüm isimler değişti. Yeni kabinede Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Nureddin Nebati yer almadı.

YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet yılmaz

Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdülkadir Uraloğlu


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Anahtar Kelimeler:
kabine kabine değişikliği

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