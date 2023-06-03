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MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER kimdir, kaç yaşında? Yaşar Güler nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler

03.06.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar Güler'ın hayatı ve kim olduğu, yaptığı görevler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanı olarak açıklanan Güler, merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Güler, 09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde birçok yerde görev yaptı. Peki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Yaşar Güler nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER kimdir, kaç yaşında? Yaşar Güler nereli, evli mi? İşte hakkında tüm bilgiler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olan Yaşar Güler, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in biyografisi...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan’da doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Yaşar Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

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Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

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Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

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Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4’üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar Güler Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Org. Yaşar Güler, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir. Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı

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