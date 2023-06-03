Son dakika: Türkiye merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı... İşte yeni bakanlar

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemine resmen başladı. Türkiye'nin merak ettiği kabine, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile hareket ettiğini kanıtlamıştır.

Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. Seçimlerde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Göreve Başlama Töreni'ne katılarak bizleri onurlandıran devlet başkanlarına teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin mutlu günümüzde de bizleri yalnız bırakmadığını görmekten mutluluk duyuyorum.

85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden 100 milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız. 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı için engellere aldırmadan, zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Yeni kabinemize geçmeden önce şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mesaisini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Sizlerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sanayii ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu.

Bu isimlerden oluşan yeni kabinemiz hayırlı olsun. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum.

