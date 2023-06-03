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ÖMER BOLAT KİMDİR, kaç yaşında? Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat nereli? İşte biyografisi

03.06.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Bolat ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ömer Bolat'ın kaç yaşında ve nereli olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da dünyaya gelen Bolat, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1984 yılında mezun oldu ve ardından eğitimine yurt dışında devam etti. Peki, Ömer Bolat kimdir, nereli?

ÖMER BOLAT KİMDİR, kaç yaşında? Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat nereli? İşte biyografisi

Ömer Bolat'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ömer Bolat 3 Haziran itibari ile gündem oldu. Yüksek lisans eğitimini Hollanda - Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde bitirdi. Almanya “Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü”nün yüksek lisans düzeyindeki “Uluslararası Ekonomi ve İşletmecilik” programından mezun oldu.

ÖMER BOLAT KİMDİR?

1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Hollanda - Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde bitirdi. Almanya “Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü”nün yüksek lisans düzeyindeki “Uluslararası Ekonomi ve İşletmecilik” programından mezun oldu. Yurda dönüşünde“Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü”nden “Avrupa Para Sistemi” konusundaki teziyle doktora diplomasını 1989’da aldı.İş hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) başladı ve 1982-1993 yılları arasında uzman olarak çalışmasını sürdürdü. Daha sonra 1993 yılında MÜSİAD Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki 14 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter ve 4 yıl Dış İlişkiler– Fuar ve Ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004-2008 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanlığı yaptı.
30’a yakın kitap-rapor’un yanı sıra, çeşitli yayın organlarında yayınlanmışl çok sayıda makalesi vardır.
Aynı zamanda, 2000 yılından bu yana Albayrak Şirketler Grubunda Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak görev yapıyor. İngilizce
ve Almanca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

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