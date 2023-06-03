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ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

03.06.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Bayraktar'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Alparslan Bayraktar'ın biyografisi gündem oldu. Yerlikaya'nın eğitim hayatı ve kariyeri araştırılıyor.Peki, Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

Alparslan Bayraktar'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.
Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.
Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.

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