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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme! Putin ile de görüşmüştü

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme! Putin ile de görüşmüştü

05.01.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme! Putin ile de görüşmüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi. (DHA)

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy

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