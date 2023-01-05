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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Dikkat çeken ‘Suriye’ mesajı…

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Dikkat çeken ‘Suriye’ mesajı…

05.01.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olmasını ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Dikkat çeken ‘Suriye’ mesajı…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

DOĞAL GAZ MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

SURİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...


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suriye Recep Tayyip Erdoğan putin

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