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  4. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

24.12.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Müjdesini vereyim" diyerek, dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, üretim ve geliştirme projesi olacak Hıfzısıhha projesinin Ankara'da hayata geçirileceğini duyurdu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber-Atv ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda Ankara'da Hıfzısıhha projesinin başlanacağını ve bu projenin aşı geliştirme ve üretme konusunda dünyanın en büyüğü olacağını duyurdu.

Erdoğan yeni projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Turkovac aşımızın hem etkinliğini hem de güvenilirliğini test ettik ve emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Aşımız tüm insanların kullanımı üretiliyor. İthal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımız olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız her ne kadar yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp aşılarını gönül rahatlığıyla olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisin ispat etti.

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Geçen hafta Afrika ülkeleriyle yaptığımız toplantıda ülkelerin liderlerinden bu konuda yoğun talep aldık.

Gelişmiş dediğimiz ülkeler bu konuda maalesef ellerini sıkı tutuyorlar. Biz bu ülkelerin çoğundan madden zengin olmayabiliriz ama manen zengin Türk milleti aşıya aç bu insanların talebine duyarsız kalmadı, kalmayacaktır.

"MÜJDESİNİ VERMİŞ OLAYIM"

Dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, üretim ve geliştirme projesi olacak Hıfzısıhha projesini de Ankara'da hayata geçiriyoruz. Yakında ihalesini yapacağız. 50 bin metrekare kapalı alana sahip projenin Ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak, onun da müjdesini vermiş olayım."

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