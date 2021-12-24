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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki! "Cezasını çekecek"

24.12.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a canlı yayında sert tepki gösterdi. Yılmaz, döviz kurundaki gelişmelerden sonra "Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" açıklamalarında bulunmuştu. Yılmaz'ın açıklamalarına karşılık Erdoğan, "Merkez Bankasına zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankasında geçmişte başkanlık yapmış olan zat o suçu işlemiştir. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki! "Cezasını çekecek"

Canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde döviz kurunda yaşanan gelişmelerle ilgili de açıklamalar yaptı.

DURMUŞ YILMAZ'A SERT TEPKİ

Gelişmelere dair önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın döviz kurunda yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.

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"CEZALARINI ÇEKECEKLER, BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankasına zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankasında geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. MB'de görev alacaksın, bu şekilde yol göstericiliğe kalkışacaksın. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Şu an milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminat noktasında bedelini öder" ifadelerini kullandı.

DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Durmuş Yılmaz, döviz kurundaki gelişmeler sonrası katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." şeklinde konuşmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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