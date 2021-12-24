Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik rakamı açıkladı! "15.00 itibarıyla 23,8 milyar lira..."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber-Atv-A Para-ANews ortak canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirasına güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımız Türk Lirasına yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alıyorlar.

Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankasında başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

TÜRK LİRASI MEVDUATI NE KADAR ARTTI?

Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatandaşımızın dolarını bozdurması parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi.

Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.

"PARA YATAĞINDA AKAR"

Bugün ekonomi yazarları, akademisyenlerle Dolmabahçe'de toplantım oldu. Bu toplantıda bunların hepsini ele alma fırsatımız oldu. Amacımız sanayici, yatırımcı, vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak, TL değerine itibar katmaktadır. Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içinde olması gereken yere gelecektir. Para yatağında akar. Şimdi yatağını buluyor, buldu daha iyi olacak. Acele etmiyoruz ve bir ara biliyorsunuz 10'un da altına düştü. Şu anda 11 civarında zannediyorum. İstikrarlı şekilde gerek Maliye Hazine gerekse Merkez Bankamızın dayanışması, bizlerin katkıları, istişari kurullarımızla yerli yerine oturtacağız. Sabırla devam etmekte fayda var.

"VATANDAŞ 'DEVLETİM ARKAMDA' DİYOR"

Ana muhalefetin, yavrularının bugüne kadar gerçekçi yaklaşımları oldu mu? Bundan sonra da olmaz. Bunu böyle bilecek, inanacaksınız. Bu ara yalanlar dolanlar aldı başını gidiyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına, halkımızı aldatmaya devam ediyor. Ekonomiden hiç anlamaz. Hem kısa vadede vatandaşımızın kur oynağından kaynaklanan mağduriyeti gideriliyor. Vatandaşın kaybı olmayacak. Özellikle de buradaki mağduriyet ortadan kalkmak suretiyle 3,6,9 belirlenen tarihlerde neyse döviz kuru, burada bunun üzerinden parasını bozduracağı zaman karşılığını aynen alacak. Biz burada TL mevduat vadesinin de uzatılmasına katkı sağlıyoruz. Vatandaş da burada 'benim mağduriyetim yok, devletim arkamda' diyor. Finansal piyasaların daha etkin işlemesini sağlamış oluyoruz. Soruyorlar 'vadeden önce para çekilebilir mi' evet çekilebilir. Hesap vadesiz hesaba dönüşecek, senden alman gereken paranı alacaksın, bir şeye güveneceksin 'benim artık kaybım olmayacak'.

"KUR STABİL HALE GELECEK"

Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni arttıracak, döviz kuru istikrara kavuşacak, kur stabil hale gelmiş olacak. Bu adımın uzun vadede bütçeye olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz. Ekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, toplumsal refah, kamusal hizmetlerin etkin sunulması zaten hükümetlerin görevi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamusal, finansal, mali bir çok aracı dünya nasıl kullanıyorsa biz de kullanıyoruz. Kur koruması sağlanması da dönemin şartları gözetilerek oluşturulmuş önemli araç. Özellikle vatandaşı rahatlatacak. Ben bu amaca giderken kaybım olmayacak diye düşünecek. Kurdaki oynaklığın kontrol altına alınmasına katkı sağlanıyor. Bu uygulamadan isteyen her vatandaşımız faydalanacak. Belli kesim diye bir şey yok. Yeni geliştirilen bu aracın anayasa aykırılığı sözkonusu değil aksine yürütmenin fonksiyonunun doğal gereğidir. Bundan sonraki süreçte de bu stabil olarak inşallah yürümüş olacak ve bizim paramız kurdaki oynaklıklara esir olmayacak. Stabil bir kur olayı gerçekleşmiş olacak.

"TL YERİNİ BULACAK"

Bu olay matematik olayı değil. Yani iki kere iki dört söz konusu değil. Çok kısa bir sürede, kurdaki stabilizasyon inşallah gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şekilde geldiği yere doğru inşallah dönecek. TL de orada asli gücünü, dere yatağında akar dedim ya burada TL yerini bulacak. Bu 1 hafta mı sürer 10 gün mü sürer? Buradaki adımlarımızı Hazine ve Merkez Bankası olarak atıyoruz. Herhangi bir oynaklığa neden olmadan neticeyi alalım.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Her şeyden önce gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanımıza, Tarım Bakanımıza talimatları verdik. Burada kontrollerimizi sıklaştıracağız ve asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vicdan sahibi olan bütün market, süper market zincir marketler, inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Burada vatandaşımız ezilmeyecek, buna fırsat vermeyeceğiz.

Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız elindeki tüm imkanlarla üzerlerine gidecektir. İnsanlarımızı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız. Bu süreci devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Tüm bu denetimlerimiz fahiş fiyat artışlarını tespit etmek için yapılıyor. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bu noktada kararlıyız.

"VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDEN HİÇBİR FAALİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığınca bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetim sonuçları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendiriliyor. Denetim sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara en ağır para cezaları veriliyor.

Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Mecliste tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımız mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz.

Bir çok ilde otomobil yetkili bayiler üzerinde denetimler başladı. Bunlara da gereken cezalar veriliyor. Geçtiğimiz günlerde stokçuluk yaptığı değerlendirilen otomobil bayisine en üst düzeyde ceza verildi. Vatandaşlarımızı korumak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

TÜSİAD'A SERT TEPKİ

Özellikle ülkesinin ve milletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Halkımızın desteğiyle de yolumuza devam ediyoruz.

Bunlar haziranda görüşme yapmışlar. Tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal bir mesaj atıyor. Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip bir açıklama yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür.

Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne de millisin. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz zulüm düzenidir, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim.

"BİZ FAİZLE AYAĞA KALKAN ÜLKE OLMAYACAĞIZ"

Bizim inandığımız değerler silsilesi içinde faizin yeri yoktur. Biz faizle ayağa kalkan ülke olmayacağız. Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunun uyhgulmasını gördük. Nerede? Başbakanlığım döneminde faiz 7 ya da 6'ya kadar düştü. Enflasyonda 6,7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Gezi olayları patlak verdi. Bunun arkasında malum emperyal güçler, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bay Kemal yine oralarda dönüp dolaşıyordu. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi. Maalesef yalandan sürekli nemalanan Bay Keman, 'Faizi 0'a indirin. CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız' dedi. Geçenlerde de artırın dedi.

Şu anda yine faizi indiriyoruz. MB'nin attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ

Merkez Bankasına zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankasında geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. MB'de görev alacaksın, bu şekilde yol göstericiliğe kalkışacaksın. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Şu an milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminat noktasında bedelini öder.

Ayrıntılar geliyor...





