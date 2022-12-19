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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sapkın akımlar' diyerek çok net konuştu: 'LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok'

19.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aile vurgusu yaparak "LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin, yavru muhalefetin kitabında var. Onlarla beraber yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sapkın akımlar' diyerek çok net konuştu: 'LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplantıda hem 6 yaşındaki kız çocuğuna istismara ilişkin açıklamalarda bulunurken hem de çocukların internet mecralarının etkisiyle savrulmalar yaşadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NE İSLAMİ NE İNSANİ OLARAK KABUL EDİLECEK BİR DAVRANIŞ DEĞİL!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri...

"Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir! Gündeme gelen hadise konusunda da en başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaşta evlilikle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor.

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"İNTERNET MECRALARININ ETKİSİYLE SAVRULMALAR YAŞANABİLİYOR"

Sosyal medya başta olmak üzere, internet mecralarının etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın görünüşlerinden diğer insanlarla ilişkilerine kadar her alanda savrulmalar yaşanabiliyor.

Ben tekrar muhalefetin geneline sesleniyorum. Ana muhalefet, yavru muhalefet... Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak bunca süredir ağlıyor! Bay Kemal bunlara söyleyecek bir sözün oldu mu? En ufak bir şey söyledin mi? Git de Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de. Diyemez, dediği anda seçimi ortağını kaybeder. Bunu biliyor.

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Kandil'dekiler Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzüyor! Ankara'dan İstanbul'a onlarla birlikte yürüdün. Önce sen oradaki bütün hasarı bir gider ondan sonra konuş."

LGBT konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan; tüm kurumlarla, STK'larla birlikte tehlikelere karşı mücadele edileceğini belirtti.

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ERDOĞAN'DAN LGBT TEPKİSİ! "BİZİM KİTABIMIZDA YOK"

Açıklamasının devamında Erdoğan şunları ifade etti:

"LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin, yavru muhalefetin kitabında var. Onlarla beraber yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Önümüzdeki dönem inşallah bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan lgbt

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