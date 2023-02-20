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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde! İki lider Hatay'da incelemelerde bulunuyor

20.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesine geldi. İlk olarak depremin en çok etkilediği şehirlerin başında olan Hatay'a gelen iki lider, incelemelerde bulunuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde! İki lider Hatay'da incelemelerde bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli depremlerin en çok etkilediği ve yıkımın en çok yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay'a geldi. İki lidere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Partili ve MHP’li milletvekilleri eşlik ediyor.

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Hatay’da yıkımın boyutunun gözler önüne serildiği bölgeden ilerleyerek, kent merkezine gelen iki lider yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. İki lider deprem felaketi sonrası sahadaki çalışmaları yakından incelerken; çalışmaları yürüten ekiplerle kısa bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, yapılanlarla ilgili bilgi alıyor.

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İlk olarak depremde yıkımın en fala olduğu Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a geçecek. Ayrıca Erdoğan ve Bahçeli’nin bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

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Depremden etkilenen diğer illere de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret etmesi bekleniyor. Yarın için MHP lideri Bahçeli’nin de memleketi olan Osmaniye’ye de gideceği bilgisi paylaşıldı.

16 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

En son 16 Şubat’ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgeye yapacakları ziyaretin ayrıntılarını bu görüşmede ele aldı.

GFDHDH,

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.

"ŞİMDİ VAKİT YOLLARA DÜŞME VAKTİDİR" DİYEREK DUYURMUŞTU

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

GFDHDH,

'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır.

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'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir."

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