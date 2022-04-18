SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 18 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 18 Nisan Pazartesi (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Bolu, Muğla ve Gaziantep gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 18 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 18 Nisan 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

18 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

18.04.2022 06:44:19 AFAD 39.7416 33.2990 6.23 ML 0.9 Türkiye Kirikkale Bahsili

18.04.2022 06:14:21 AFAD 37.8798 26.9618 7.00 ML 1.4 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 17.10 km. Seferihisar (Izmir)

18.04.2022 05:55:55 AFAD 40.7683 31.5055 7.00 ML 1.3 Türkiye Bolu Merkez

18.04.2022 05:28:28 AFAD 37.1423 28.6815 7.00 ML 1.6 Türkiye Mugla Ula

18.04.2022 05:17:16 AFAD 37.0960 36.8280 5.81 ML 1.4 Türkiye Gaziantep Nurdagi

18.04.2022 05:14:21 AFAD 36.3536 27.0843 86.92 ML 2.6 - - - - Ege Denizi, 44.43 km. Datça (Mugla)

18.04.2022 05:07:22 AFAD 39.4798 36.6561 7.21 ML 1.7 Türkiye Sivas Merkez

18.04.2022 05:06:49 AFAD 39.3446 28.4298 7.00 ML 1.6 Türkiye Balikesir Bigadiç

18.04.2022 05:06:19 AFAD 40.7256 29.0111 7.45 ML 1.5 - - - - Marmara Denizi, 8.78 km. Çinarcik (Yalova)

18.04.2022 05:02:31 AFAD 39.8953 34.1850 7.02 ML 1.1 Türkiye Yozgat Yerköy

18.04.2022 03:31:05 AFAD 40.0585 28.6173 7.02 ML 1.6 Türkiye Bursa Mustafakemalpasa

18.04.2022 02:44:07 AFAD 35.9508 30.9235 6.98 ML 2.6 - - - - Akdeniz, 50.62 km. Kumluca (Antalya)

18.04.2022 01:32:02 AFAD 38.2161 37.1900 7.23 ML 1.4 Türkiye Kahramanmaras Elbistan

18.04.2022 01:30:23 AFAD 37.9478 29.1701 14.89 ML 1.5 Türkiye Denizli Pamukkale

18.04.2022 01:15:00 AFAD 37.2210 28.7841 7.07 ML 1.7 Türkiye Denizli Beyagaç

18.04.2022 01:09:42 AFAD 37.1213 28.3893 3.14 ML 1.4 Türkiye Mugla Ula

18.04.2022 00:59:44 AFAD 38.2625 27.2385 7.00 ML 1.7 Türkiye Izmir

