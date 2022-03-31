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Son dakika depremleri: 31 Mart deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 31 Mart 2022 Perşembe

31.03.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremleri 31 Mart Perşembe (bugün) yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Muğla, Denizli gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. Peki 31 Mart deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 31 Mart 2022 Perşembe son dakika depremler listesi...

Son dakika depremleri: 31 Mart deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 31 Mart 2022 Perşembe

Son dakika depremleri haftanın dördüncü gününde de bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre; Muğla, Denizli gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 31 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 31 Mart 2022 Perşembe son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

31 MART DEPREM Mİ OLDU?

2022.03.31 05:03:42 37.0073 28.0648 5.4 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.03.31 05:03:14 36.9818 28.0507 4.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.31 04:45:59 37.0523 28.0652 14.3 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.03.31 04:42:34 37.0442 28.0553 13.0 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.03.31 04:23:01 37.8102 26.4667 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.03.31 03:43:20 37.0853 29.1743 5.6 -.- 2.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.03.31 00:27:16 35.5818 27.4748 5.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Denizli Muğla
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