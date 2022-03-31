Son dakika depremleri: 31 Mart deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 31 Mart 2022 Perşembe

Son dakika depremleri haftanın dördüncü gününde de bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre; Muğla, Denizli gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 31 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 31 Mart 2022 Perşembe son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

31 MART DEPREM Mİ OLDU?

2022.03.31 05:03:42 37.0073 28.0648 5.4 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.03.31 05:03:14 36.9818 28.0507 4.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.31 04:45:59 37.0523 28.0652 14.3 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.03.31 04:42:34 37.0442 28.0553 13.0 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.03.31 04:23:01 37.8102 26.4667 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.03.31 03:43:20 37.0853 29.1743 5.6 -.- 2.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.03.31 00:27:16 35.5818 27.4748 5.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

