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SON DAKİKA | Erdoğan'ın çağrısı kulisleri hareketlendirdi! Akşener reddetmişti ama İYİ Parti için dikkat çeken bakanlık iddiası

22.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik çağrısı Ankara kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın teklifini reddetse de ortaya atılan yeni iddia gündem yarattı. Kulislerde bazı bakanlıkların İYİ Parti'ye verilmesinin konuşulduğu belirtilirken, AK Partililerin de bu fikre sıcak baktığı aktarıldı.

SON DAKİKA | Erdoğan'ın çağrısı kulisleri hareketlendirdi! Akşener reddetmişti ama İYİ Parti için dikkat çeken bakanlık iddiası

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti ve Meral Akşener'e "Altılı Masayı terk et" çağrısının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada “Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli” ifadelerini kullanmış, Akşener ise "kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" diye yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz konusu gündem maddesiyle yeni bir açıklama daha geldi. Dünya Kupası açılış töreni için bulunduğu Katar'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in verdiği yanıtla ilgili konuştu. Çağrısını yineleyen Erdoğan "Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe yaptığı açıklamalar kulisleri de hareketlendirdi.

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ankara kulislerinde seçim sonrası AK Parti'nin, İYİ Parti'ye bakanlıklar vermek üzerine formüller ürettiğinin konuşulduğunu aktardı.

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AK Parti’den üst düzey bir isimle yaptığı görüşmeyi anlatan Deniz Gürel, şöyle konuştu:

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ: KOALİSYON...

"AK Parti’den yetkin isimlerle görüştüm. İYİ Parti’nin özellikle milli meselelerde HDP ile aynı yerde olamayacağından hareketle; İYİ Parti’nin koalisyon benzeri bir şeyi seçim sonrası uygulamak, mevcut sistemdeki bazı problemleri kaldırarak ortak bir noktada buluşmak kaydıyla böyle bir birlikteliğin olabileceği inancı hâkim.”

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"İYİ PARTİ'YE BAZI BAKANLIKLAR VERİLEBİLİR"

Gürel, sözlerinin devamında “Görüştüğüm üst düzey bir AK Partili bir isim ‘Olası bir birliktelikte belli bakanlıkların İYİ Parti’ye verilmesinin bizler için hiçbir sakıncası yoktur’ ifadesini kullandı” dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş da Erdoğan'ın çağrısının ardından AK Partililerle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Yarkadaş kendisine AK Parti'lilerin şunları söylediğini belirtti:

"İTTİFAK DEĞİŞTİRME' VE 'İTTİFAK GELİŞTİRME' ADIMLARI ATABİLİR"

"Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak. Parlamentoyla ilgili eğer sayısal azınlık olursa yeni hükümet döneminde 'ittifak değiştirme' ve 'ittifak geliştirme' adımları atabilir. Erdoğan'ın yaptığı çağrı uzun vadeli bir çağrıdır. Bugünden yarına sonuç alınacak bir çağrı değildir. Erdoğan seçim sonrası adımlarını atıyor."

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti ak parti

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