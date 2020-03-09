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Son dakika: Eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti (Şevket Kazan kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Eski bakan Şevket Kazan hayatını kaybetti (Şevket Kazan kimdir?)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

sevketkazan

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

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