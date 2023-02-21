SON DAKİKA| Fatih'te korkutan olay! 3 katlı metruk bina çöktü

Son dakika haberine göre Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İstanbul İtfaiyesi olayla ilgili, "Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerinde. Can kaybı yoktur" açıklamasında bulundu.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;