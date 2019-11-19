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Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 07:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 44 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda da 10'u muvazzaf 7’si ihraç edilmiş 17 subay ve astsubay için yakalama kararı verildi.

Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.

Ekiplerce zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

HAVA KUVVETLERİ'NDE 17 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u muvazzaf 7’si ihraç edilmiş 17 subay ve astsubay için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon TSK izmir gözaltı

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
“Ne istediniz de vermedik.” “Okyanus ötesine selam olsun.” diyenlere sıra ne zaman gelecek ?
fetö bir tek tsk ya sızmış zaten
bitmedi mi daha bu ne ya
@kenan_isikli_1959 --ne bitmesi kardeşim ne alakası var bunca insan bu darbeye bulaşmış olamaz asker olarak 100.000 bin kişi sivil çat-ycı çorbacı en basit şeyden bile içeri atılan 100.000 bin kişi işten aytılan 200.000 kişi bumu hukuk darbeyi, yapan 300-500 hain ama cezasını çeken masum binlerce onbinlerce isnan evladı akp nin kini işte
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