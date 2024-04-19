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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, çok sayıda kişi tahliye edildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
19.04.2024 20:42
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Son dakika haberi: İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması oldu. 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. İstanbul Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, çok sayıda kişi tahliye edildi

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

AA-20240419-34315754-34315752-GAZIOSMANPASADA_TOPRAK_KAYMASI_MEYDANA_GELDI

Açıklamada, "Olayda toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." bilgisi verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa toprak kayması
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