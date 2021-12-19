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  4. SON DAKİKA | Geceleri görülüyor! İşte Omicron'un "gizemli" belirtisi

SON DAKİKA | Geceleri görülüyor! İşte Omicron'un "gizemli" belirtisi

19.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dünyada Omicron hızla yayılmasını sürdürüyor. Omicron için baskın varyant olacağı uyarısı yapılırken ülkeler de varyantın hızla yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alıyor. Öte yandan İngiliz basını, diğer koronavirüs belirtilerinden farklı olarak varyantın 'gizemli' semptomunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Geceleri görülüyor! İşte Omicron'un "gizemli" belirtisi

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı, dünyada endişeye yol açtı. Bilim insanları Omicron varyantının hızlı yayılımının yeni bir mutasyonun ortaya çıkmasına yol açabileceği uyarısında bulunurken ülkeler de bir bir yeni tedbirler almaya başladı.

HOLLANDA VE ABD'DEN OMICRON KARARI

Son gelen gelen habere göre Hollanda, Omicron'un yayılımının engellemesi amacıyla 14 Ocak'a kadar tam kapanma kararı aldı, ABD ise tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Dünyada Omicron alarmı! Hollanda'dan tam kapanma kararıDünyada Omicron alarmı! Hollanda'dan tam kapanma kararı

OMICRON'UN 'GİZEMLİ' BELİRTİSİ

Öte yandan Omicron varyantıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Varyantın belirtilerinin genel semptomlar olan kuru, sürekli öksürük, yüksek sıcaklık ve tat veya koku alma duyusu kaybından tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

ABD'den Omicron kararı! Tüm yolculardan istenecekABD'den Omicron kararı! Tüm yolculardan istenecek

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Omicron'un ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, hastaların gece terlemesi semptomları bildirdiğini söylediler. Bu belirtinin dışında virüs görülen kişilerin burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları gibi semptomlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hollanda
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