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Dünyada Omicron alarmı! Hollanda'dan tam kapanma kararı

19.12.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda, koronavirüs vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, bugünden itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi. Başbakan Mark Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5’inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Dünyada Omicron alarmı! Hollanda'dan tam kapanma kararı

Koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Avrupa’da hızla yayılmaya devam ederken, Avusturya’nın ardından Hollanda’da tam kapanma kararı aldı. Hükümet, koronavirüs vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, bugünden itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.

"HOLLANDA TEKRAR KARANTİNAYA GİRECEK"

Başbakan Mark Rutte, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm mağazaların, bugünden itibaren 14 Ocak'a kadar kapatılacağını duyurarak, “Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya girecek” dedi. Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5’inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.

3 OCAK'TA YENİDEN DEĞERDİRME YAPILACAK

Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak'ta yeniden değerlendirme yapılacak.

Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek.

Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm spor faaliyetleri durdurulacak.

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EN FAZLA 2 MİSAFİR KABUL EDİLECEK

Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.

Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek.

Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.

Hollanda'da 14 Aralık'ta, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron varyantının yayılmasının önüne geçebilmek için kısmi kapanmanın 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hollanda tam kapanma
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