SON DAKİKA | Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya çıktı! Acı tablo Türkiye'yi kahretti...

Son dakika haberi: Bolu'daki otel yangınında acı tablo netleşti. Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralılardan 1 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtirken 17 yaralının da taburcu edildiğini söyledi. İşte detaylar...

BOLU'DAKİ OTELDE CAN PAZARI

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, Grand Kartal Otel'de gece 03.27 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası ortalık can pazarına döndü. Bazı vatandaşlar pencerelerden yardım beklerken bazıları ise çarşafları birbirine bağlayarak dumanlardan kurtulmaya çalıştı.

5 BAKAN BÖLGEDE

Olayın ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA | OTEL YANGININDA ACI TABLO: 66 ÖLÜ, 51 YARALI

Acı tabloyu ise Bakan Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Kartalkaya'da meydana gelen yangında 66 vatandaşımızı yitirdik 51 yaralı var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir vardı" diye konuştu.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU: 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Memişoğlu da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

"YANGIN YETERLİLİK BELGESİ MEVCUT"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ise şöyle;

"Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimlerde ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. İtfaiye tarafından olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. "

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları:

Büyük bir üzüntü içindeyiz. Yakınlarına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Başmüfettişimizi görevlendirdik. Teftişlere başlayacaklar.