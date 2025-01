Otel yangınından 3 gün önce "Hazırız" demiş! Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün röportajı ortaya çıktı! Tepkiler büyüyor

Bolu'daki Kartalkaya'dan gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Gece saatlerinde başlayan otel yangınında şu ana kadar 10 kişinin öldüğü açıklanırken, can kaybı sayısının ise artmasından endişe ediliyor. Herkesi kahreden kabus gibi bir gecenin yaşandığı Grand Kartal Otel'de adata can pazarı yaşanırken; her gelen görüntü ve detay gündem oluyor.

YANAN OTELİN MOTTOSU: "UNUTULMAZ BİR KIŞ MASALINA HAZIR OLUN!"

10 kişinin yaşamını yitirdiği otelin internet sitesinde "Unutulmaz Bir Kış Masalına Hazır Olun!" mottosu dikkat çekerken; yangın merdiveninin bile olmadığı iddia edildi.

YARIYIL TATİLİ NEDENİYLE YÜZDE 90 DOLUYDU

Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılırken; otelin yarıyıl tatili olması sebebiyle yüzde 90 doluluk oranına sahip olduğu belirtildi.

OTELİN SAHİBİ HALİT ERGÜL'ÜN ÜÇ GÜN ÖNCEKİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Grand Kartal Otel'le ilgili 'ihmal' iddiaları konuşulurken; otelin sahibi olan Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül'ün üç gün önce yaptığı röportaj ortaya çıktı.

"HAZIRLIKLAR YAPILDI, 50 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ"

Ergül'ün söz konusu röportajda "Oteller hazırlıklarını yaptılar, sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz" ifadelerini kullanmış olması sosyal medyanın tepkisini çekti.

Yangın faciasından sadece 3 gün önce DHA’ya yaptığı açıklamada Ergül'ün otellerde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söylediği görüldü.

Ergül'ün konuşması şöyle:

"Oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin liraya kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor. Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Kartalkaya kayak ağırlıklı. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ergül'ün "Oteller hazırlıklarını yaptılar" ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu. Ergül'ün söz konusu açıklamalarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılar, otellere gelen şikayetlerin hiç dikkate alınmadığını hiçbir hazırlığın ise yapılmadığını belirtiyor.

GRAND KARTAL OTEL’İN SAHİBİ HALİT ERGÜL KİMDİR?

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, turizm sektöründe tanınmış bir isimdir. Otelin kurucusu Mazhar Murtezaoğlu’nun damadı olan Halit Ergül, Mazhar Bey’in 2019’daki vefatından sonra otelin yönetimini devraldı. Ayrıca Halit Ergül, Bolu’daki Gazelle Resort & SPA otelinin de sahibidir. Halit Ergül, Mazhar Murtezaoğlu’nun kızı Emine Ergül ile evlidir.