Son dakika! Gri listedeki Hayrettin Döğer tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 8 kişi arasındaki Hayrettin Döğer'in, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ile Mersin'de düzenlediği ve 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan 8 kişiden bir tanesinin, iki yıldır firari olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Hayrettin Döğer (38) olduğu belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 'MÜLKİYE' YAPILANMASI İÇİNDE

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, örgütün "mülkiye" yapılanmasında yer aldığı ve Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi.