Son dakika: Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!

Son dakika haberi... Düzce’de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçıya serum takıldı. Gülben Ergen, 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı.

AMBULANSA ALINDI

TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı. Ambulansa alınan Gülben Ergen’e müdahale devam etti.

TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçı, 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı.

Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi. (İHA-AA)

