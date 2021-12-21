SON DAKİKA | GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak Rusya'da gözaltına alındı

Son dakika haberi: Rusya'daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isteyen GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, 16 Aralık’ta gözaltına alındı. Eşyalarına el konulan ve 'casusluk' suçlaması yönetilen editörlerin 10 günlük gözaltı süreleri sonrasında sınır dışı edilecekleri belirtildi.

"SÜRECİ YAVAŞLATIYORLAR"

Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' getirilen ve ayrı hücrelere konan editörlere '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

'İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR'

GZT ekibine ulaşan Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Türk editörlerin gözaltında bulundukları 'geri gönderme merkezinde' insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti. Gelen bilgiler arasında, kaldıkları hücrelerin 7/24 kamerayla izlendiği ve mahremiyetlerinin ihlal edildiği de belirtildi.

'CASUSLUK' SUÇLAMASI

Rusya'da yapılan haberlerde ise Kenzhetay ve Karaçak'ın 'Rus karşıtı propaganda yürüttüğü, casusluk yaptığı, Türklerin Rus hakimiyeti altında zor şartlarda yaşadığını göstermeye ve İslam'ı yaymaya çalıştığı' iddialara yer verildi.

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı. GZT Editörü Emin Karaçak Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türki cumhuriyetlere girdikten sonra Rus güçlerinin baskılarını artırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA

