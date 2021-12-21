HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak Rusya'da gözaltına alındı

SON DAKİKA | GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak Rusya'da gözaltına alındı

21.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya'da GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak gözaltına alındı. Rusya'daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isteyen Kenzhetay ve Karaçak'ın eşyalarına en konduğu, bütün verilerinin silindiği ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildiği bildirildi.

SON DAKİKA | GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak Rusya'da gözaltına alındı

Son dakika haberi: Rusya'daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isteyen GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, 16 Aralık’ta gözaltına alındı. Eşyalarına el konulan ve 'casusluk' suçlaması yönetilen editörlerin 10 günlük gözaltı süreleri sonrasında sınır dışı edilecekleri belirtildi.

"SÜRECİ YAVAŞLATIYORLAR"

Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' getirilen ve ayrı hücrelere konan editörlere '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

GAZT5

'İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR'

GZT ekibine ulaşan Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Türk editörlerin gözaltında bulundukları 'geri gönderme merkezinde' insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti. Gelen bilgiler arasında, kaldıkları hücrelerin 7/24 kamerayla izlendiği ve mahremiyetlerinin ihlal edildiği de belirtildi.

GZT3

'CASUSLUK' SUÇLAMASI

Rusya'da yapılan haberlerde ise Kenzhetay ve Karaçak'ın 'Rus karşıtı propaganda yürüttüğü, casusluk yaptığı, Türklerin Rus hakimiyeti altında zor şartlarda yaşadığını göstermeye ve İslam'ı yaymaya çalıştığı' iddialara yer verildi.

GZT4

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı. GZT Editörü Emin Karaçak Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türki cumhuriyetlere girdikten sonra Rus güçlerinin baskılarını artırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Karşılıksız aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı!Karşılıksız aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.