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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

24.01.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDI"

Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

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KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede; Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Engin Özkoç Recep Tayyip Erdoğan CHP
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