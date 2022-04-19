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Son dakika haberi: Kan donduran yasak aşk cinayetinde flaş gelişme! Süleyman Akbaba’yı öldürüp, cesedini 7 parçaya ayırmıştı

19.04.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk cinayetinde mahkeme kararını açıkladı. Eliyle yasak ilişkisi olduğundan şüphelendiği Süleyman Akbaba’yı öldürüp 7 parçaya ayıran Alpaslan Aslan'a 18 yıl hapis cezası verilirken, eşi Nubar Aslan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi: Kan donduran yasak aşk cinayetinde flaş gelişme! Süleyman Akbaba’yı öldürüp, cesedini 7 parçaya ayırmıştı

Son dakika: İstanbul Büyükçekmece’deki cinayet herkesin kanını dondurmuştu. Eşi Nubar Aslan’la ilişkisi olduğundan şüphelendiği komşusu Süleyman Akbaba’yı evine çağırıp öldüren ve cesedini 7 parçaya ayıran Alpaslan Aslan ile 3 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Alpaslan Aslan’a haksız tahrik indirimi uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası verirken, Nubar Aslan’ın ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Alpaslan Aslan ve Nubar Aslan hazır bulundu.

“BU NAMUSLU İLE NAMUSSUZUN SAVAŞIDIR”

Duruşmada savunması sorulan Alpaslan Aslan maktül ile olay gününden önce Tekirdağ’a arsa bakmaya gittiğini ve öldürmek istese orada öldürebileceğini söyleyerek, “Neden gelip evimin içinde öldüreyim? Ben olan biteni birebir anlattım. Nasıl ki namussuzluğun, şerefsizliğin bir cezası yoksa namuslu olmanın da cezasının olmaması lazım. Olay nedeniyle üzgünüm. Nubar beni bir buçuk sene kandırırdı. Beni kandırdığı gibi adaleti de kandırmaya çalışıyor. Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır. Ben sadece adalet istiyorum " şeklinde savunma yaptı.

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“BİR İNSANI O ŞEKLE GETİREN İNSAN BENİ DE O HALE GETİREBİLİRDİ”

Sanık Nubar Aslan ise “Alpaslan’ın tehdidi üzerine adamı eve çağırdım. Benim cinayetle hiçbir alakam yok. Alpaslan bıçağı boğazıma dayayıp Süleyman’ı eve çağırttırdı. Ben bu eylemi yapacağını bilemezdim. Beni çocuklarımla tehdit etti. Olayı gördükten sonra ben bu adamdan ne bekleyebilirim ki. Bir insanı o hale getiren beni de o hale getirebilirdi. İki senedir mağdurum. Ben hiç kimseyi kandırmadım. Beni alt komşuma gönderdi ve bu eylemi gerçekleştirdi. Ertesi gün beni ölümle tehdit etti. Bir insanı o şekle getiren insan beni de o hale getirebilirdi. Sizden sadece beraatımı talep ediyorum. Çocuklarımı bana göstermiyorlar" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Alpaslan Aslan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik uygulanarak 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Nubar Aslan’ın ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl hapse mahkum edilmesine hükmetti. Mahkeme sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi’nin ise beraat etmesine karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020’de Büyükçekmece’de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz’da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba’ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan’ın eşi Nubar Aslan’a maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanık Alpaslan’ın maktulün direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade edilmişti. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba’yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan’ın ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi’nin ise ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

(İHA)

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cinayet Büyükçekmece son dakika haberi
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