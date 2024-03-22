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  4. Son dakika: Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a seçim çalışması sırasında saldırı

Son dakika: Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a seçim çalışması sırasında saldırı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2024 20:09
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Son dakika haberi: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesindeki seçim çalışması sırasında saldırı gerçekleşti. Kürsüde konuşma yaptığı sırada koşarak yanına gelen bir kişi, Lütfü Savaş'ı aşağı fırlattı.

Son dakika: CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'a, Hatay’ın Samandağ ilçesinde saldırı gerçekleştirildi.

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LÜTFÜ SAVAŞ PLATFORMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

İlçede düzenlenen bir mitingde sahneye fırlayan bir kişi, Lüftü Savaş'ı hızlı bir şekilde iterek sahneden aşağıya attı. Savaş, aldığı darbeyle platformdan aşağı düşerken, sahnede bulunanlar ise saldırgana müdahale etti.

"SALDIRIDAN ÖTÜRÜ ZARAR GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz da yaşanan olayın ardından Lütfü Savaş ile görüştüğünü açıkladı. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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